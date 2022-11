Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mehrere Eierwürfe auf Gebäude - Polizei ermittelt in einem Fall wegen Bedrohung

Eierwürfe auf mehrere Gebäude haben am Montag- und Dienstagabend für Ärger gesorgt. Unbekannte Jugendliche haben zumeist in kleineren Gruppen rohe Eier auf Häuser im Max-Plank-Weg und im Heisenbergweg sowie in der Straße "Schwarzer Brunnen" und in der Stauffenbergstraße geworfen. Nach dem Eierwurf im Heisenbergweg hielt ein Bewohner des Hauses einen der Tatverdächtigen fest. Ein offensichtlich zufällig vorbeikommender Mann mischte sich jedoch ein und bedrohte den Hausbewohner, sollte dieser den Jugendlichen nicht loslassen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Bedrohung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den jugendlichen Tatverdächtigen sowie den Mann, der die verbalen Bedrohungen aussprach. Der Jugendliche wird als etwa 14 Jahre alt, mit weißen Nike Air Force und schwarzen Jeanshosen, einer schwarzen Jacke und einem dunkelgrünen Pullover beschrieben. Zum unbekannten Mann liegt bislang keine Beschreibung vor. Auch in den anderen beschriebenen Fällen, in denen durch die Eierwürfe Sachschaden an den Gebäudefassaden entstanden ist, nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen konkrete Hinweise auf die Verursacher entgegen.

Meckenbeuren

Polizei ermittelt nach falschem Brandalarm

In einer Unterkunft in der Ravensburger Straße hat am Dienstagnachmittag ein bislang Unbekannter vermutlich mutwillig mit einem Feuerlöscher gesprüht und dadurch einen falschen Brandalarm ausgelöst. Ein Bewohner, der als möglicher Verursacher in den Fokus geriet, musste in einem Krankenhaus ärztlich untersucht werden, nachdem er aus einem Fenster gesprungen war, um aus dem Gebäude zu gelangen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln dauern an.

Friedrichshafen

Alkoholisiert am Steuer

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstagmorgen in der Eckenerstraße gestoppt. Nachdem der 22-Jährige auf mehrere Stoppsignale zunächst nicht reagiert hatte, schlug den Polizisten bei der anschließenden Verkehrskontrolle Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille, weshalb der 22-Jährige die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Abhängig vom Ergebnis der Laboruntersuchung muss der Alkoholisierte nun mit einem hohen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot oder mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Friedrichshafen

Bei Streit fliegt Kürbis - Einsatzkräfte beleidigt

Zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen wurden Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montagabend gegen 23 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße gerufen. Im Rahmen der Auseinandersetzung warfen die Beteiligten einen Kürbis aufeinander, wobei sie auch eine Bedienung der Lokalität trafen. Auch gegenüber den zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften der Polizei zeigten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen uneinsichtig. Einem durch den Kneipenbesitzer ausgesprochenen Hausverbot kamen sie erst nach, als die Polizisten dieses durchsetzten. Während des Einsatzes beleidigten mehrere Personen die Beamten, sie müssen nun mit Anzeigen an die Staatsanwaltschaft rechnen.

Überlingen

Verkehrskontrolle

Deutlichen Alkoholgeruch vernahmen Beamte des Polizeireviers Überlingen in der Nacht von Montag auf Dienstag bei der Kontrolle eines Citroen-Fahrers in der Hochbildstraße. Der Fahrzeuglenker überschritt bei einem Alkoholvortest den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille, weshalb er die Polizisten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten musste. Nachdem er auch dort den Grenzwert überschritten hatte, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. Zudem muss der Mann mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Salem

Feuermelder mutwillig eingeschlagen

Zu einem Brandalarm rückten am Dienstagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einer Unterkunft in der Straße "Am Riedweg" aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Ein Unbekannter hatte den Feuermelder mutwillig eingeschlagen und so den Alarm ausgelöst. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun strafrechtlich wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Markdorf

Gebäudefassade durch rohe Eier verschmutzt

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Eier gegen eine Hausfassade in der Ravensburger Straße geworfen. Die Beschmutzung lässt sich nur mit einem erheblichen Reinigungsaufwand beseitigen, sodass ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden ist. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen und aufmerksamen Anwohnern unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Glasscheibe an Bushaltestelle eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Glasscheibe an der Bushaltestelle "Kirche" in der Stettener Straße eingeworfen. Durch die mutwillige Beschädigung entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf die Täter.

