PP Ravensburg: Erste Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 3.11.2022

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Mehrere Eierwürfe auf Gebäude - Polizei ermittelt in einem Fall wegen Bedrohung Eierwürfe auf mehrere Gebäude haben am Montag- und Dienstagabend für Ärger gesorgt. Unbekannte Jugendliche haben zumeist in kleineren Gruppen rohe Eier auf Häuser im Max-Plank-Weg und im Heisenbergweg sowie in der Straße "Schwarzer Brunnen" und in der Stauffenbergstraße geworfen. Nach dem Eierwurf ...

mehr