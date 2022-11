Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Briefkasten mit Böller gesprengt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, nachdem ein unbekannter Täter am Mittwoch gegen 20.15 Uhr den Briefkasten an einem Wohngebäude im Steinbruchweg mit einem Böller beschädigt hat. Durch die Explosion des Böllers wurde der Briefkasten in mehrere Teile gesprengt, welche wiederum einen abgestellten Pkw beschädigten. Durch die Explosion entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwochmittag einen Opel auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Am Stachus". Mutmaßlich beschädigte der Unbekannte den Opel beim Ein- oder Ausparken und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die insbesondere zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Sigmaringen

Solaranlage in Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts hat ein Stromverteilungskasten einer Solaranlage in der Ablacher Straße in Laiz am Mittwoch gegen 11.15 Uhr Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit über 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand rasch. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

