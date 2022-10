Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Mit über 1,6 Promille wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Überlingen ein 18-Jähriger von einer Polizeistreife kontrolliert, als er mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein einbehalten und ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Salem

Betrunkener Radfahrer stürzt

Möglicherweise aufgrund Alkoholeinfluss stürzte in der Nacht auf Sonntag ein 44 Jahre alter Mann auf der Landstraße zwischen Stefansfeld und Untersiggingen. Beim Sturz zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu und an seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100.- Euro. Die bei ihm durchgeführte Blutentnahme ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Nun muss er mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Oberteuringen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Einen Schaden von schätzungsweise über 10.000.- Euro verursachten ein Mann und eine Frau in Oberteuringen am Samstagmorgen, als sie mit einem Pkw in eine Scheune fuhren. Beide waren mit jeweils über ein Promille alkoholisiert. Durch den Unfall stürzten Teile der Scheune ein und ein darin geparkter Pkw sowie ein Anhänger wurden ebenfalls beschädigt. Die Frau klagte nach dem Unfall über Brustschmerzen, ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Beteiligten werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Für die Bergungsarbeiten an Pkw und Scheune wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen zur Unterstützung hinzugezogen.

Langenargen

Graffiti an Hauswand

An einem Haus in der Unteren Seestraße in Langenargen wurden am Samstag mehrere "Z"-Symbole sowie ein Hakenkreuz-ähnliches Symbol entdeckt, welche von bislang unbekannten Tätern zuvor aufgesprüht worden waren. Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefonnummer 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Aufgrund eines stechenden Geruchs mussten Bewohner eines Hauses in der Fliederstraße in Eriskirch am Samstagnachmittag durch den Rettungsdienst untersucht werden. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehren Eriskirch und Friedrichshafen wurden sämtliche Räume auf Geruchsquellen überprüft und Messungen zur Ursachenermittlung vorgenommen. Eine Ursache für den Geruch konnte bislang nicht ermittelt werden. Nach Beendigung der Überprüfung konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei keiner Person war eine medizinische Behandlung notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell