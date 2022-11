Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bushaltestelle beschädigt

Die gläsernen Seitenwände einer Bushaltestelle in der Kanalstraße wurden am frühen Freitagmorgen zerstört. Der Täter verursachte durch die Tat an der Haltestelle "Am Mühlbach" einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die Hinweise zu der Beschädigung geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Auto landet in Straßengraben

Im Straßengraben gelandet ist am Donnerstagmorgen der 34-jährige Fahrer eines VW Polos. Er befuhr die Gantenhoferstraße und wollte nach links in die Wilhelm-Brielmayer-Straße abbiegen. Mit erhöhter Geschwindigkeit überholte er vor dem Abbiegen das vor ihm fahrende Auto einer Fahrschule. Beim anschließenden Abbiegevorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Randstein, prallte gegen einen Zaun und landete letztlich im Straßengraben. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin sowie sein sich im Auto befindlicher Sohn kamen nach dem Unfall zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch die Kollision entstand am VW ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Schaden an Zaun und Bordstein wird auf rund 500 Euro bemessen. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Diebstahl von E-Bike - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Dieb entwendete am Donnerstag zwischen 14.30 und 15.15 Uhr ein in der Weinbergstraße abgestelltes E-Bike. Das schwarze Rad mit rosa Aufschrift war mittels Zahlenschloss gesichert. Auf dem Gepäckträger des Fahrrads befanden sich zudem ein schwarzer Weidenkorb mit schwarzer Drahtabdeckung und zwei schwarze Satteltaschen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter versuchte im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus im Amselweg einzubrechen. Sie zerstörten den an der Kellertüre angebrachten Schließzylinder. In die Kellerräume gelangte der Täter allerdings nicht. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Argenbühl

Seitliche Kollision zweier Lastwagen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag sind kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße zwischen Schäferhaus und der Abfahrt Meggen zwei Schwerlaster zusammengestoßen. Ein Lkw geriet wohl aus Richtung Isny kommend auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende 45 Jahre alte Lenkerin eines Lkw mit Tankaufbau konnte nicht mehr weiter nach rechts ausweichen. Die Lastwagen streiften sich seitlich, es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro am Tanklastwagen. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall davon. Die Verkehrspolizei Kißlegg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Hinweise werden unter Tel. 07563/9099-0 erbeten.

Wolfegg

Betrunkener Autofahrer verunfallt

Mit mutmaßlich über 1,5 Promille ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in der Waldseer Straße in Alttann gegen einen Laternenpfahl gefahren. Der 57 Jahre alte Lenker musste auf seiner Fahrt in Richtung Bad Waldsee eigenen Angaben zufolge einem Tier ausweichen. Wegen seiner hohen Alkoholisierung nahmen ihn die Beamten mit zu einer Blutentnahme. Außerdem beschlagnahmten sie seinen Führerschein. Das Auto des 57-Jährigen wurde durch die Kollision mit der Laterne so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Wie hoch der Schaden am Wagen sowie der Laterne ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Der 57-Jährige gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Wangen

Schranke beschädigt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 21 und 22 Uhr eine in Burgelitz angebrachte elektronische Schranke verbogen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Wangen, das wegen der Sachbeschädigung ermittelt, bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Bodnegg

Vier Autos in Unfall auf Bundesstraße verwickelt

Für einen Rückstau gesorgt hat ein Auffahrunfall am Donnerstag kurz vor 7 Uhr auf der B 32 bei Kammersteig, in den vier Autofahrer verwickelt waren. Ein 34 Jahre alter Mercedes-Lenker merkte auf seiner Fahrt nach Ravensburg zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Er fuhr auf den Skoda vor ihm auf und schob diesen auf einen VW. Der VW wurde auf einen vorausfahrenden Audi geschoben, dessen 58 Jahre alter Fahrer gebremst hatte, da er abbiegen wollte. Ein 23 Jahre alter Beifahrer im VW verletzte sich durch den Unfall leicht. Bei der Kollision entstand Gesamtschaden von rund 35.000 Euro.

Baindt

Auto überschlägt sich nach gefährlichem Überholmanöver

Nach einem rücksichtslosen und gefährlichen Überholmanöver auf der Landesstraße zwischen Baindt und Mochenwangen hat sich ein 33 Jahre alter Autofahrer mit seinem Pkw überschlagen. Der Lenker des VW Golf überholte zwischen den Aus- und Auffahrten auf die Bundesstraße an einer unübersichtlichen Stelle einen vorausfahrenden Pkw, als Gegenverkehr kam. Der 33-Jährige steuerte, um eine frontale Kollision zu verhindern, seinen Wagen nach links von der Straße. Dort kam er ins Schleudern, prallte gegen ein Schild und überschlug sich mit seinem Pkw, bevor er an einer Leitplanke zum Stehen kam. Durch den Unfall verletzten sich der VW-Lenker sowie ein 38 Jahre alter Beifahrer leicht. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand Totalschaden von etwa 15.000 Euro. Der Schaden, der an der Leitplanke sowie am Schild entstand, dürfte sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro belaufen. Auf den 33-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Altshausen

Mülltonnen auf Straße gelegt - Polizei ermittelt

Für ein gefährliches Hindernis auf der Straße, das letztendlich zu einem Verkehrsunfall geführt hat, haben Unbekannte am Donnerstagabend in der Ebersbacher Straße gesorgt. An der Ecke zur Schönenbergstraße legten die Täter zwei Mülltonnen auf die beiden Fahrspuren und gingen so bewusst das Risiko eines Unfalles ein. Der ließ nicht lange auf sich warten - ein 83 Jahre alter Lenker eines VW Golfs, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war, prallte gegen eine der Tonnen. Während der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem Golf ein Schaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter Tel. 0751/803-6666 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell