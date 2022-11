Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Abbiegevorgang missglückt

Ein 36-jähriger Lastwagen-Fahrer verursachte am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Unfall auf der B 313. Der Mann fuhr mit seinem LKW-Gespann von Inzigkofen kommend in Richtung Sigmaringen, als er an der Stoppstelle zur L 456 anhielt, um nach links abzubiegen. Eine nachfolgende 46 Jahre alte Lenkerin eines Audi hielt ebenfalls an der Stoppstelle an und ordnete sich neben dem Lastwagen ein, um nach rechts auf die Landstraße zu fahren. Beim Abbiegen übersah der Fahrer des Lastwagens den neben ihm stehenden Pkw und schlug sein Gespann zu stark nach rechts ein, wodurch der Auflieger den Audi gegen die Leitplanke drückte. Durch den Unfall wurden die Audi-Fahrerin und der Lastwagen-Lenker nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Betrunkener Ladendieb verletzt Security Mitarbeiter

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 24-Jähriger rechnen, nachdem er am Donnerstag gegen 20 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" begangen und dabei einen Security Mitarbeiter verletzt hat. Der 24-Jährige war mit einem weiteren unbekannten Mann in dem Lebensmittelgeschäft und wollte den Kassenbereich mit Diebesgut im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich passieren. Der 46-jährige Security Mitarbeiter stellte die beiden Ladendiebe hielt den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, seinem Komplizen gelang die Flucht. Während des Festhaltens biss der Ladendieb dem 46-Jährigen in den Arm und verletzte ihn. Auch beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich der alkoholisierte 24-Jährige nicht. Aufgrund seines Allgemeinzustandes nahmen die Polizeibeamten den Mann im Anschluss in Gewahrsam. Im Rahmen der Fahndung stellten die Polizisten auch den zweiten, zunächst unbekannten, 22-jährigen Ladendieb. Die beiden Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen. Auf den 24-Jährigen kommt zudem ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Sauldorf

Fahrzeug in Flammen

Völlig ausgebrannt ist ein Audi Q7 am Freitag kurz nach Mitternacht. Der 32-jährige Fahrer war mit seinem Wagen auf der K 8216 zwischen Rast und Wald unterwegs, als plötzlich Rauch in das Fahrzeuginnere drang. Der Mann, der allein an Bord war, konnte sich selbst retten, sowie den angehängten Anhänger abkuppeln, bevor das Fahrzeug nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Trotz schnellem Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Sauldorf und Krumbach blieb von dem neuwertigen Fahrzeug außer der Karosserie nichts übrig. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt im Motorraum aus, Hinweise auf Fremdeinwirkung sind nicht vorhanden. Der Sachschaden wird auf über 60.000 Euro beziffert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich im Anschluss um die Beseitigung des ausgebrannten Wagens.

Bad Saulgau

Scheibenwischer an Fahrzeug abgerissen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag zwischen 6.15 Uhr und 16.45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein im Wuhrweg geparktes Fahrzeug, indem sie den Heckscheibenwischer abrissen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Bad Saulgau

Diebstahl aus Fahrzeug

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem im Schwemmer Weg geparkten Fahrzeug mehrere persönliche Gegenstände. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

