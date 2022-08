POL-HB: Nr.: 0531 --Diebe gefasst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Franz-Schütte-Allee Zeit: 23.08.2022, 23:15 Uhr Am Dienstagabend fanden Taucher der DLRG die Leiche einer 65-jährigen Frau im Achterdieksee. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Am Nachmittag war Passanten aufgefallen, dass am Ufer des Sees für einen längeren Zeitraum persönliche Gegenstände lagen, ohne dass jemand in der ...

