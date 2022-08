POL-HB: Nr.: 0528 --Täter bei Einbruch in Foodtruck gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Kapitän-König-Weg Zeit: 22.08.2022, 05:40 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Haus in Oberneuland ein und entwendeten einen Tresor mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 05:40 Uhr alarmierten Anwohner im Kapitän-König-Weg die Polizei, weil sie von der ausgelösten Alarmanlage eines Hauses geweckt wurden. ...

