Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0527 --Einbrecher erbeuten Tresor--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Kapitän-König-Weg Zeit: 22.08.2022, 05:40 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Haus in Oberneuland ein und entwendeten einen Tresor mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 05:40 Uhr alarmierten Anwohner im Kapitän-König-Weg die Polizei, weil sie von der ausgelösten Alarmanlage eines Hauses geweckt wurden. Sie hörten mehrere Männer sprechen und konnten noch sehen, wie ein weißer Kleintransporter mit Anhänger wegfuhr. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten Einbruchspuren und das Fehlen eines Tresors fest. Darin befanden sich Bargeld und Schmuck. Eine Fahndung verlief negativ.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Kapitän-König-Weg, der Oberneulander Landstraße oder der näheren Umgebung einen weißen Kleintransporter mit Anhänger gesehen? Wer hat weitere Beobachtungen gemacht? Der Anhänger hatte ein Bremer Kennzeichen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell