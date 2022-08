Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0525--Räuber gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 20.08.22, 7.50 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt kam es am Samstagmorgen zunächst zu einer Prügelei und anschließend zu einem Raub. Dabei wurde ein 52 Jahre alter Mann leicht verletzt. Die Polizei konnte noch in Tatortnähe zwei 21 Jahre alte Tatverdächtige stellen.

Gegen 7.50 Uhr geriet ein 21-Jähriger mit dem 52-Jährigen auf dem Bahnhofsplatz in Streit. Daraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, an der sich ein weiterer 21-Jähriger beteiligte. Gemeinsam schlugen und traten die jungen Männer nun auf den 52-Jährigen, dabei kam es auch zu Tritten gegen den Kopf. Dann sollen sie ihm seinen Pass und Bargeld geraubt haben. Als Zeugen dazu kamen, ließ das Duo von dem am Boden liegenden Verletzten ab. Einsatzkräfte nahmen die Flüchtenden noch in der Nähe fest. Die Beute konnte bei ihnen nicht gefunden werden. Der 52-Jährige hatte leichte Verletzungen am Kopf erlitten und musste von Rettungskräften behandelt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes und Körperverletzung aufgenommen. Hinweise, vor allem auch zum Verbleib der geraubten Sachen, nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

