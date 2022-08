Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0524 --Teure Nacht für jugendlichen Sprayer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Wätjenstraße Zeit: 19.08.2022, 00:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht auf Freitag einen jugendlichen Graffitisprayer in Schwachhausen.

Der 15-Jährige wurde zusammen mit einem weiteren Jugendlichen dabei beobachtet, wie er sich in der Wätjenstraße an einem Stromkasten und einer Hauswand aufhielt. Die beiden sollen sich, laut Zeugenangaben, auffällig vor passierenden Fahrzeugen versteckt haben. Die alarmierten Polizisten entdeckten am Einsatzort frisch gesprühte Graffitis, sowie Farbflecken an der Kleidung einer der Tatverdächtigen. In seinem Rucksack fanden die Ermittler Sprühdosen, dessen Farbe mit den Graffitis übereinstimmte.

Die Einsatzkräfte führten die beiden Minderjährigen an einem Polizeikommissariat vor und leiteten spurensichernde Maßnahmen ein. An der Wache fanden Ermittler eine geringe Menge Drogen in einem der Rucksäcke. Anschließend gestand einer der Jugendlichen die Tat des Graffitisprühens. Beide 15-Jährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Aus diesem Grund weist die Polizei darauf hin, dass Graffitisprühereien teuer werden können: Es drohen Geld- oder sogar Freiheitsstrafen. Außerdem machen sich Sprayer schadenersatzpflichtig: Wer mit 15 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 45. Lebensjahr für den von ihm verursachten Schaden zur Kasse gebeten zu werden. Denn so lange gelten die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter. Wird nur ein einzelner Täter aus einer Gruppe von Sprayern überführt, haftet er zudem für den gesamten Schaden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell