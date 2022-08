Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0523--Polizei kontrolliert weiter am Hauptbahnhof--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 10.08.22 und 18.08.22, 14 bis 22 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen, der Bundespolizei und des Ordnungsamtes führten in den vergangenen Tagen erneut gezielte Schwerpunktmaßnahmen zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität und Unordnungserscheinungen rund um den Hauptbahnhof durch.

Nachmittags starteten am Hauptbahnhof die Kontrollen der dortigen Alkohol- und Drogenszene. Die Einsatzkräfte führten zahlreiche Identitätsfeststellungen und aufklärende Gespräche mit Hilfsangeboten durch. In vielen Fällen mussten die Einsatzkräfte Platzverweise aussprechen und mehrere Strafanzeigen- und Ordnungsanzeigen fertigen. Drei Personen wurden vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen.

Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Kräfte an den beiden Tagen über 130 Personen, erteilten 71 Platzverweise und leiteten in 23 Fällen strafrechtliche Ermittlungen ein. Es wurden zudem Bargeld und Rauschgift sichergestellt, die Diensthund Forrest in einem Bunker erschnüffelte.

Zudem konnte gegen einen Drogenhändler, der bei einer früheren Schwerpunktmaßnahme am Bahnhof kontrolliert wurde, nach Anschlussermittlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Bei der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Polizisten über ein halbes Kilo Marihuana, mehrere hundert Euro, Handys, Drogenutensilien sowie einen Schlagring und ein Einhandmesser. Die umfangreichen Ermittlungen gegen den 23-Jährigen dauern an.

Die Polizei Bremen wird auch zukünftig weiterhin Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofs zeigen und gezielte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell