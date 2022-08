Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0529 --Polizei stellt hochwertige Fahrräder sicher--

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Am Rabenfeld Zeit: 20.08.2022

Am Samstag fanden Einsatzkräfte der Polizei in einer Garage in Vegesack 40 hochwertige E-Bikes, Pedelecs und Fahrräder. Jetzt sucht die Polizei nach den Eigentümern der mutmaßlich gestohlenen Zweiräder.

Im Laufe des Tages meldete sich eine Firma für GPS-Tracker über den Notruf der Polizei. Mitarbeiter hatten ein gestohlenes Fahrrad in einem Garagenhof der Straße Am Rabenfeld geortet. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden Einsatzkräfte 40 E-Bikes, Pedelecs und Fahrräder. Gegen den Mieter der Garage wurden die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigem Diebstahl in einem besonders schweren Fall aufgenommen. Für die Zweiräder sucht die Polizei Bremen jetzt nach den Eigentümern.

Sollten Sie ihr gestohlenes E-Bike, Pedelec oder Fahrrad suchen, finden Sie unter https://www.polizei.bremen.de/fahndung/gestohlene-gegenstaende-31256 Fotos. Sollten Sie hier ihr Eigentum wiedererkennen, melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888. Nach Möglichkeit halten Sie bitte einen Eigentumsnachweis bereit.

