LPI-SHL: Berauscht unterwegs?

Schmalkalden (ots) - Ein 49-Jähriger stellte Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr seinen Audi auf einen Parkplatz in der Renthofstraße in Schmalkalden ab. Als er gegen 13:00 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen fest. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

