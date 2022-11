Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Supermarkt-Mitarbeiter vereiteln Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt am Mittwoch, 16. November 2022, sucht die Polizei den flüchtigen Täter. Der Unbekannte hatte um 14.20 Uhr versucht, mit nicht bezahlten Waren den Laden an der Bußmannstraße in Hassel zu verlassen. Als sich ihm zwei Angestellte des Geschäfts in den Weg stellten, stieß der Täter eine 50-jährige Mitarbeiterin um und flüchtete. Die Beute ließ er jedoch zurück.

Der Gesuchte ist circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte kurze, dunkle Haare und war zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Bomberjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

