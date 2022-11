Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte nach Unfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 82-jährigen Fußgängerin und einer 53-jährigen Autofahrerin kam es am Sonntag, 20. November 2022, in Erle. Die 53-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Darler Heide und bog links in die Cranger Straße ein. Die 82-jährige Gelsenkirchenerin überquerte die Cranger Straße in Höhe der Darler Heide am dortigen Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin verletzte sich dabei schwer und wurde für weitere Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf.

