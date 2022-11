Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag, 19. November 2022, kam es auf der Wembkenstraße in Rotthausen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.10 Uhr überquerte ein achtjähriger Junge die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Die Eltern des Kindes beobachteten den Unfall und hielten den Verursacher an. Der Unbekannte brachte die Familie in seinem weißen Opel Corsa in ein Krankenhaus und entfernte sich anschließend von dort, ohne sich weiter um eine Unfallaufnahme durch die Polizei zu kümmern. Die Polizei bittet den Unfallverursacher, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Unfallverursacher ist 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat lange graue Haare. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell