POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Gartenhütte

Warendorf (ots) - Ein falscher Mitarbeiter der Stadtwerke hat am Donnerstag (01.09.2022, 12.20 Uhr) Schmuck einer Rentnerin in Ahlen gestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 12.20 Uhr an der Tür der 85-Jährigen in der Lessingstraße. Unter einem Vorwand behauptete er die Wasserzufuhren im Haus schließen zu müssen. Nachdem er durch alle Etagen gegangen war, bat er ...

mehr