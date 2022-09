POL-WAF: Ahlen. Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter stiehlt Schmuck

Warendorf (ots) - Wer hat am Mittwoch (31.08.2022) einen schwarzen Sportwagen der Marke BMW in Oelde angefahren und ist geflüchtet? Das Auto stand zwischen 14.00 Uhr und 14.55 Uhr auf dem Parkplatz des Oelder Rathauses. Hinweise zum Beteiligten nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

