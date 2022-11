POL-FR: Freiburg - Altstadt: Grüne Stofftasche entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter überfiel am 08.11.2022, gg. 13.15 Uhr, in Freiburg in der Schwimmbadstraße ein Ladengeschäft. Dabei bedrohte der Täter eine Verkäuferin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm ein geringer Bargeldbetrag übergeben wurde, flüchtetet der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die ...

mehr