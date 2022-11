Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Mehrere hochwertige Fahrräder aus Kellerabteilen entwendet - Zeugenaufruf

Stadtkreis Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 07.11.2022, auf Dienstag, 08.11.2022, gelang es bislang unbekannten Tätern, in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 07:30 Uhr mehrere Kellerabteile in einem Wohnhaus in der Peter-Sprung-Straße im Freiburger Stadtteil Wiehre gewaltsam aufzubrechen und mindestens drei hochwertige Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Zu den Tätern gibt es derzeit noch keine Hinweise.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761/ 882-4421 entgegen.

