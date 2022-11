Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Handtasche aus Fahrradkorb gezogen

Ein Unbekannter zog am Montag, 07.11.2022, einer 43-jährigen Radfahrerin eine blaue Handtasche aus dem Fahrradkorb. Die Radfahrerin befuhr gegen 16.00 Uhr den Fußweg am Europaplatz, als sie kurze Zeit später das Fehlen ihrer Handtasche feststellte. Diese lag zuvor im Fahrradkorb. In der Handtasche befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld, Identitätsdokumente, Bankkarten sowie ein Mobiltelefon. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 850 Euro.

