POL-FR: Hohentengen: Pkw contra Rind

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 07.11.2022, hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Überquerungshilfe in Unterlauchringen überfahren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte das Fahrzeug zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe eines Einkaufsmarktes in Fahrtrichtung Oberlauchringen nach ...

mehr