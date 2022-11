Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unbekanntes Fahrzeug überfährt Überquerungshilfe - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 07.11.2022, hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Überquerungshilfe in Unterlauchringen überfahren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte das Fahrzeug zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe eines Einkaufsmarktes in Fahrtrichtung Oberlauchringen nach links geraten und über die Verkehrsinsel gefahren sein. Dabei wurde die Schilder auf der Überquerungshilfe beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort und ist unbekannt. Auf Zeugenhinweise zu diesem flüchtigen Fahrzeug hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell