POL-FR: Freiburg-Altstadt: 27-Jähriger auf Straße von zwei Tätern ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Stadtkreis Freiburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Sonntagmorgen, 06.11.2022, zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr einen 27 Jahre alten Mann in der Werthmannstraße an der Straßenbahnhaltestelle Erbprinzenstraße in der Freiburger Altstadt ausgeraubt haben.

Laut Angaben des Geschädigten wurde dieser zunächst von einer männlichen Person angesprochen und unvermittelt an den Armen gewaltsam festgehalten. Ein zweiter Täter habe dann die Geldbörse des Geschädigten an sich genommen. Beide Täter sollen zuvor aus der Werthmannstraße aus Richtung der Innenstadt gekommen sein. Nach der Tat flüchteten beide Personen in die Rempartstraße und konnten im Bereich der dortigen Tiefgarage entkommen.

Laut dem Geschädigten soll einer der Täter etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Haut wurde dabei als gebräunt und die Haare dunkel und mittellang beschrieben. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Jacke, eventuell einer dunklen Jogginghose sowie dunklen Schuhen.

Der zweite Täter wurde vom Geschädigten ebenfalls mit einer Größe zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter beschrieben und soll auch mit einer dunklen Jacke und Hose sowie weißen Schuhen bekleidet gewesen sein

Das Hinweistelefon der Kriminalpolizei Freiburg nimmt sachdienliche Zeugenhinweise rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0781/ 882-2880 entgegen.

