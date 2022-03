Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Streit in Imbissstube eskaliert

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es um kurz nach 05.00 Uhr zu einem Streit in einem Imbiss am Europaplatz. Zwei Gäste (22 und 30 Jahre alt - wohnhaft in Bocholt) waren mit dem Betreiber bzw. Angestellten in einen Streit geraten, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die beiden Bocholter wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen den zur Tatzeit alkoholisierten 22-Jährigen wird nun nicht nur wegen Körperverletzung sondern auch wegen Beleidigung der Polizeibeamten ermittelt. Der Mann verhielt sich nicht nur durchgängig völlig respektlos, er beleidigte die Beamten zudem ausdrücklich.

