Polizei Bielefeld

POL-BI: Autobahnunfall beim Fahrstreifenwechsel

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Gütersloh - In Höhe des Parkplatzes Marburg stieß am Mittwochmorgen, 13.04.2022, eine Autofahrerin eines Kleinwagens beim Wechseln des Fahrstreifens gegen eine Limousine. Während die Autofahrerin schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle in ein Krankenhaus geflogen wurde, blieb der beteiligte Fahrer unverletzt. Autobahnpolizisten schätzten den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke auf 50.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Bielefelder gegen 08:25 Uhr mit seinem BMW 630 XDrive den linken Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Als er sich in Höhe eines Kia Rio befand, wechselte die 21-jährige Fahrerin vom mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen. Dabei ereignete sich der Anstoß zwischen den Fahrzeugen, wobei der BMW seitlich gegen die Mittelleitplanke stieß. Der Kia geriet über die Fahrstreifen nach rechts von der Autobahn ab und kam im Graben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand.

Die 21-Jährige aus Espelkamp wurde in dem Kia eingeklemmt. Ihre 23-jährige Beifahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Bis zum Eintreffen von Rettungskräften und eines Rettungshubschraubers kümmerten sich mehrere Personen insbesondere um die Kia-Fahrerin - darunter auch eine zufällig anwesende ausgebildete Ersthelferin.

Der Rettungshubschrauber landete gegen kurz vor 09:00 Uhr an der Unfallstelle und flog die 21-Jährige etwa eine halbe Stunden später in eine Klinik, während ihre Beifahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Der beschädigte Kia wurde durch ein Abschleppfahrzeug geborgen und abtransportiert. Der BMW blieb fahrbereit. Die Fahrzeuge stauten sich an der Unfallstelle auf einer Länge von circa 9 Kilometern. Gegen 09:40 Uhr gaben Autobahnpolizisten den linken Fahrstreifen für den Verkehr wieder frei. Der mittlere und rechte Fahrstreifen blieben bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 10:20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell