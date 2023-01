Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Täter nach Einbruch in Kindertagesstätten festgenommen

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten Polizeibeamte am "Kurt-Schumacher-Damm" gegen 04:00 Uhr einen Renault mit französischer Zulassung. Im Fahrzeug befanden sich drei albanische Staatsangehörige. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW stellten die Beamten u.a. einen Tresor sowie offensichtlich weiteres Diebesgut im Wert von mehreren 1000 Euro fest. Es ergaben sich außerdem Hinweise auf einen Zusammenhang zu einem Kindergarten "An der Wihokirche". Im Rahmen erster Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass kurz zuvor in diesem eingebrochen worden war. Der PKW samt Diebesgut wurde daraufhin beschlagnahmt. Die drei Täter (26, 32, 18 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen und im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich zudem der Verdacht, dass die drei Beschuldigten in der gleichen Nacht in einen weiteren Kindergarten an der "Großen Schulstraße" eingebrochen waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Verdächtigen am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für die drei Männer an.

