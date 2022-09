POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Butjadingen

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 06. September 2022, ab 18:00 Uhr, sollte erneut eine stationäre Kundgebung einer der sogenannten Reichsbürger- und Selbstverwalterszene zugehörigen Person auf dem Kirchplatz in Bookholzberg stattfinden. Anmelderin war eine 63-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee, die in der Vergangenheit Versammlungen mit ähnlichem Hintergrund ...

mehr