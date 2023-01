Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/B68: Gegenstand von Brücke auf PKW geworfen - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 47-jähriger Autofahrer gegen 21:20 Uhr die B68 in nördliche Fahrtrichtung. In Höhe der Brücke am "Grünegräser Weg" sei plötzlich (von der Brücke aus) ein Gegenstand in Richtung des Skodas geworfen worden. Der Autofahrer bremste sofort ab und konnte somit einen Aufprall am Fahrzeug verhindern. Auf der Brücke sah der Skodafahrer eine Person, die sich noch kurz über das Geländer beugte. Es ist bislang nicht bekannt, was für ein Gegenstand auf das fahrende Auto geworfen wurde. Die Polizei Bramsche bittet nun darum, dass sich Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, unter 05461/94530 melden.

