Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Dreis-Brück (ots)

Am 21.10.2022, gegen 14:00 - 14:15 Uhr, befuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw die L 67 in Richtung Dreis-Brück aus Richtung der B410 kommend. In einer, aus ihrer Sicht, Rechtskurve, kam ihr ein Lkw mit Anhänger und mehrere Fahrzeuge dahinter entgegen. Als sich die Ge-schädigte in Höhe des Führerhauses des Lkws befand, sei das erste Fahrzeug hinter dem Sattelzug über die Mittellinie herausgezogen. Die Geschädigte leitete eine Notbremsung ein und wich nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Pkw hinter dem Sattelzug scherte wieder auf seinen Fahrstreifen ein und setzte die Fahrt in Richtung B410 fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelfarbenen VW Passat mit MYK-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 9626-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell