POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zum wiederholten Mal PKW zerkratzt - Wer kann Hinweise geben?

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstagmorgen einen Ford in Eppingen. Das Fahrzeug wurde von seiner 53-jährigen Besitzerin gegen 1 Uhr in der Badgasse abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr zu dem Auto zurückkehrte stellte sie frische Kratzer an der Fahrertüre fest. In der Vergangenheit soll es bereits weitere Male zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen der Familie gekommen sein. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende verschaffte sich eine bisher unbekannte Person widerrechtlich Zutritt zu einer Arztpraxis in Heilbronn. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Sonntagmittag, 13.30 Uhr, schlug der Täter oder die Täterin mit einem Stein ein Fenster des Gebäudes in der Bismarckstraße ein und gelangte so in die Praxisräume. Anschließend wurden mehrere Aktenschränke teils mit Schlüsseln teils mit Gewalt geöffnet und Akten entnommen. Ob Unterlagen entwendet wurden kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: In Dachgeschosswohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach eine bisher unbekannte Person in eine Dachgeschosswohnung in Heilbronn ein. Der Täter oder die Täterin gelangte zwischen Samstagabend, 17.45 Uhr, und Sonntagmorgen ,5.15 Uhr, zunächst auf unbekannte Weise in das Innere des Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße. Anschließend hebelte er oder sie die Wohnungstüre im Dachgeschoss auf, betrat die Wohnung und entwendete Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Anschließend entkam die Person unerkannt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehumgen gemacht haben oder Hinweise zu der unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Heilbronn: Mit Schlagstock attackiert - Wer hat was gesehen?

Ein bisher Unbekannter ging am Freitagabend in Heilbronn mit einem Schlagstock auf einen 38-Jährigen los. Gegen 21 Uhr soll der Mann dem 38-Jährigen in der Olgastraße zunächst hinterhergelaufen sein und dann unvermittelt mit dem Schlagstock zugeschlagen haben. Der Angegriffene konnte sich zunächst gegen die Schläge schützen, stürzte hierbei allerdings zu Boden. Dies nutzte der Angreifer und begann auf dem am Boden Liegenden einzutreten. Erst nachdem sich eine größere Menschenmenge um die beiden Männer versammelte flüchtete der Unbekannte. Der 38-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung oder dem Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Lauffen am Neckar: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag einen anderen PKW in Lauffen am Neckar und flüchtete anschließend. Die 48-jährige Besitzerin eines Hyundai hatte diesen gegen 14 Uhr in der Stuttgarter Straße abgestellt. Als sie gegen 21.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro fest. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeivrevier Lauffen am Neckar, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Mit über 2 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Einen Wert von über 2 Promille zeigte der Alkoholtest eines Mannes am frühen Samstagmorgen in Heilbronn. Zuvor war der 26-Jährige einer Verkehrsteilnehmerin durch seine unsichere Fahrweise auf der Bundesstraße 293 in Fahrtrichtung Leingarten aufgefallen, weshalb sie die Polizei informierte. Kurz darauf konnte der Ford-Fahrer in der Großgartacher Straße angehalten werden. Beim Anhalten fuhr der Mann mit seinem Transit zunächst gegen mehrere Mülltonnen. Dann kletterte er auf den Rücksitz und stellte sich schalfend. Dies konnte durch die Beamten beobachtet werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser über 2 Promille zeigte, musste der 26-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgegen. Der Fahrzeugschlüssel des Fords wurde beschlagnahmt und an den Besitzer übergeben. Da der Transit diverse Unfallschäden aufwies wurde die mögliche Fahrtstrecke des Mannes nach möglichen Unfallstellen abgesucht. Hierbei konnten frische Unfallspuren am Gebäude einer Tankstelle in der Großgartacher Straße und an mehreren Leitplanken entlang der Fahrtstrecke festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 12.500 Euro geschätzt. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob der 26-Jährige auf seinem Weg noch weitere Unfälle verusacht hat, bittet die Polizei mögliche Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Bad Friedrichshall: Unfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Bad Friedrichshall. Eine 19-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Ford auf der Kreisstraße 2159 in Fahrtrichtung Landesstraße 1096, um dort nach links in Richtung Untergriesheim abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW die L 1096 von Unergriesheim kommend in Richtung Bad Friedrichshall. Beim Abbiegevorgang übersah die Fordfahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit das Fahrzeug des jungen Mannes und kollidierte im Einmündungsbereich mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die 19-Jährige leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Eberstadt: Diebe auf Mülldeponie unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntagnachmittag zwei Personen, welche sich unbefugt auf dem Gelände einer Mülldeponie in Eberstadt aufhielten. Die beiden Männer sollen sich in den Containern der Deponie in der Eberstädter Straße aufgehalten haben und möglicherweise Teile deren Inhalts entwendet haben. Vermutlich waren die beiden Täter zuvor durch das Öffnen eines Zaunelements auf das befriedete Gelände gelangt. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort konnte niemand mehr auf dem Grundstück festgestellt werden. Auch eine umgehend eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verlief ohne Ergebnis. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

Wüstenrot-Neulautern: Einbruch in Scheune - Zeugen gesucht

Bisher unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einer Scheune in Wüstenrot-Neulautern. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Vorhängeschlosses des Gebäudes in der Heilbronner Straße ins Innere. Dort entwendeten er oder sie mehrere elektrische Gerätschaften und entkamen im Anschluss unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Obersulm-Affaltrach: In Sportheim eingebrochen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verusachte eine unbekannte Person in der letzten Woche in Affaltrach. Zwischen Samstag, 18. Februar, und dem darauffolgenden Samstag, 25. Februar, hebelte der oder die Unbekannte die Eingangstüre des Sportheims am alten Sportplatz auf und betrat das Innere des Gebäudes. Vermutlich wurde dann die Türe eines Abstellraums geöffnet und anschließend das Sportheim wieder verlassen. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Erneuter Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Einen höheren Eurobetrag entwendete ein bisher Unbekannter aus einem Fahrzeug am Freitagmittag in Heilbronn. Zuvor hatte eine 57-Jährige Bargeld in einer Bank abgehoben und sich im Anschluss zu ihrem Auto in einer Tiefgarage in der Straße "Am Wollhaus" begeben. Als die Frau bereits in ihrem Fahrzeug saß, klopfte ein ihr unbekannter Mann an die Scheibe der Fahrertüre und deutete wortlos hinter das Auto. Daraufhin stieg die 57-Jährige aus und fand einen niedrigen Eurobetrag Bargeld auf dem Boden liegend vor. Da sie davon ausging, dass ihr das Geld aus der Handtasche gefallen war hob sie es auf, setzte sich wieder in ihr Auto und fuhr nach Hause. Dort stellte sie fest, dass der Umschlag mit dem zuvor abgehobenen Geld, welchen sie auf den Beifahrersitz gelegt hatte, fehlte. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 40 Jahre alt - Südländiche Erscheinung - Normale Statur - Circa 1,70 Meter groß - Dunkle etwas längere Haare - Dunkle Augen - Trug eine olivfarbene oder graue Jacke Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

