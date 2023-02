POL-EU: Betrunkener Pkw-Fahrer vorläufig festgenommen

Kall (ots) - Am Samstagnachmittag (04.02.2023) ist ein 37-Jähriger aus Belgien mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er sich und seine Ehefrau schwer verletzt. Gegen 17:50 Uhr fuhr der 37-Jährige auf der L206 in Richtung Kall. Kurz vor der Einmündung der K32 kam er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die leicht ansteigende Böschung, die ihn schließlich über die ...

