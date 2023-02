Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Dahlem (ots)

Am Samstagmittag (04.02.23) ist ein 67-jähriger Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommende Fahrzeug kollidiert. Beide Fahrzeugführer kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der 67-Jährige bog gegen 13:10 Uhr mit seinem Fahrzeug von der B421 -aus Richtung Kronenburg kommend- nach links in Richtung B51 ab und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 60-Jährigen. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt. Der 60-Jährige kam vorsorglich stationär in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 23000 EUR geschätzt.

