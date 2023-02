Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Lkw-Fahrer nach Unfallflucht gestellt

Mechernich (ots)

Am Samstag (04.04.23) gegen 17:10 Uhr hat eine Zeugin einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug mit litauischen Kennzeichen in Breitenbenden gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Gefährt auf der L165 anhalten. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Zusätzlich wies sein Truck einen frischen Unfallschaden auf. Die Autobahnpolizei konnte im Rahmen der Ermittlungen auf der A1 kurz vor der Anschlussstelle Bad Münstereifel einen korrespondierenden Schaden an der Schutzplanke feststellen. Dem 51-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und sein Sattelzug wurden sichergestellt.

