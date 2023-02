Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Unfallflucht mit gefälschtem Führerschein ausgewiesen

Euskirchen (ots)

Im Rahmen einer Unfallaufnahme ist ein 25-jähriger Libyer mit einem gefälschten Führerschein aufgefallen. Am Freitag, 03.02.23 gegen 16:30 Uhr bog der 25-Jährige mit seinem Lkw aus einer Grundstückszufahrt auf die Frauenberger Straße ein. Hierbei unterschätze er den Schwenkbereich seiner Ladefläche und beschädigte den Grundstückszaun. Er setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte aber von dem Geschädigten eingeholt und angehalten werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wies sich der 25-Jährige mit einem libyschen und einem internationalen Führerschein aus. Die dort verbrieften Führerscheinklassen waren zum einen nicht ausreichend, um den benutzten Lkw fahren zu dürfen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der vorgelegte Führerschein keinerlei Sicherheitsmerkmale aufwies. Es bestand somit der Verdacht einer Totalfälschung. Die Beamten stellten die Dokumente des Libyers sicher. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, erhoben die Beamten zur Sicherung des Strafverfahrens wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 1200,-EUR.

