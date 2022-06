POL-EN: Hattingen- Handtasche aus Auto gestohlen

Gevelsberg (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 05.06 bis zum 08.06. einen an der Wittener Straße geparkten Van. Der Fiat Ducato war auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße geparkt. Die Kilometerleistung des Fahrzeuges betrug zum Zeitpunkt des Diebstahls etwa 85.000 Kilometer. Weitere Hinweise gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

