POL-EN: Breckerfeld: Abbiegeunfall auf der L-528

Breckerfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag war ein 42-jähriger Breckerfelder mit seinem Opel auf der L-528 in Richtung Halver unterwegs. An der Einfahrt zu einem Reiterhof beabsichtigte er links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Renaults und es kam zum Zusammenstoß. Der 51-jährige Renault Fahrer blieb unverletzt, der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie vom Unfallort abgeschleppt werden mussten. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

