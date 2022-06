Dinslaken (ots) - In Dinslaken-Hiesfeld wurde am Freitag (03.06.2022) ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Unfall verletzt. Der beteiligte Pkw-Fahrer flüchtete. Der 15-Jährige war auf dem Weg zur Schule und befuhr gegen 07:30 Uhr die Marschallstraße, vom Jahnplatz kommend in Fahrtrichtung Siegfriedstraße. Kurz vor der Kreuzung kamen ihm zwei Pkw entgegen, wobei der hintere Pkw dem 15-Jährigen so nah kam, dass dieser ...

