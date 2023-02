POL-EU: Diebespaar vorläufig festgenommen

Zülpich-Ülpenich (ots) - Am Dienstagmittag (13.30 Uhr) fuhr ein Pkw-Fahrer an einen an der Bushaltestelle (Kannengarten / Ringstraße) haltenden Bus vorbei. Der Bus hatte zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich das Warnblinklicht eingeschaltet. Vor dem Bus trat ein elfjähriges Kind auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass das Kind vermutlich seitlich gegen den Pkw prallte. Das Kind ...

