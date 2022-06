PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: WhatsApp-Betrüger schreiben +++ Ohne Führerschein, dafür unter Drogen unterwegs +++ Scheibe von Transporter eingeschlagen

Bad Schwalbach (ots)

1. WhatsApp-Betrüger schreiben, Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 01.06.2022

(fh)In den zurückliegenden Tagen scheiterten Betrüger mit der "WhatsApp"-Masche an mehreren Bürgerinnen und Bürgern. Mehrere Tausend Euro erbaten angebliche "Söhne" von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis in den vergangenen Tagen. Mal war es ein defektes Handy, mal eine zu begleichende Arztrechnung. Die Täter ließen sich mehrere Gründe einfallen, um die Angerufenen zur Überweisung zu bewegen. In allen bekannt gewordenen Fällen wurden die Maschen aufgedeckt und die Telefonate beendet. In einem Fall füllte eine Dame bereits die entsprechenden Überweisungsträger aus. Erst als sie ihr wahrer Sohn kontaktierte, fiel die Masche auf. Es gelang der Rheingauerin die Überweisung zu stoppen.

Die Polizei appelliert, bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren Sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten, klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen.

2. Ohne Führerschein, dafür unter Drogen unterwegs, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, Mittwoch, 06.01.2022, 11:30 Uhr

(fh)Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach zog am Mittwochmittag einen Rollerfahrer aus dem Verkehr, welcher ohne Führerschein, dafür aber unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Gegen 11:30 Uhr fiel den Beamten im Bereich der Brunnenstraße ein Rollerfahrer auf. Es folgte eine Kontrolle des 44-jährigen Fahrers. Der Bad Schwalbacher konnte vor Ort keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Auch begründeten hinreichende Anzeichen einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, welcher durch einen Test bestätigt wurde. Sowohl auf THC, als auch auf Amphetamine schlug er Test an. Die Folge waren eine ärztliche Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

3. Scheibe von Transporter eingeschlagen, Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller Straße, Donnerstag, 02.06.2022, 06:30 Uhr

(fh)Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Taunusstein-Seitzenhahn die Frontscheibe eines Transporters zerstört. Der weiße Opel Vivaro eines Taunussteiners parkte gegen 06:30 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Eltviller Straße. Bislang unbekannte Täter schlugen mithilfe eines Gegenstandes die Frontscheibe ein und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Im Anschluss gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell