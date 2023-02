Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vater und Sohn bei Ladendiebstahl erwischt

Euskirchen (ots)

Am Freitag, 03.02.23 sind ein Vater und dessen Sohn bei einem Schuh-Diebstahl auf frischer Tat betroffen worden. Gegen 14:00 Uhr konnte die Ladendetektivin eines Warenhauses am Narzissenweg beobachten, wie ein Kind mehrere Paar Schuhe anprobierte, während dessen Vater augenscheinlich die Umgebung im Blick behielt. Das Kind entschied sich dann für eines der Schuhpaare, behielt dieses direkt an und packte seinen eigenen Schuhe unter den Augen des Vaters in den Karton zurück. An der Kasse bezahlte der Vater dann lediglich zwei Getränkeflaschen. Hinter dem Kassenbereich wurden der 38-Jährige und sein 13-jähriger Sohn von der Ladendetektivin angehalten. Der Vater tat unwissend und zeigte sich ob des Diebstahlvorwurfes empört. Das half ihm jedoch nicht. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

