Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen bei Auffahrunfall auf der Schaffhauser Straße

Singen (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Samstagmittag auf der Schaffhauser Straße passiert ist. Eine 26 Jahre junge Frau fuhr mit einem Opel Astra auf der Schaffhauser Straße in Richtung Hauptstraße. Dabei erkannte die Opel-Fahrerin einen vor ihr an der dortigen Ampel verkehrsbedingt zum Stehen kommenden Mercedes zu spät und prallte in das Heck der E-Klasse. Sowohl der 88-jährige Fahrer, als auch die 86-jährige Beifahrerin des Daimlers erlitten durch die Kollision Verletzungen und mussten durch eine Besatzung eines Rettungswagens untersucht werden. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdiente. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am Opel in Höhe von rund 5.000 Euro.

