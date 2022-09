POL-AC: Geldautomat gesprengt - Täter flüchtig

Stolberg (ots) - Ein unbekannter Mann wollte gestern in der Innenstadt (22.09.2022) an die Einnahmen eines Parkhauses an der Grüntalstraße kommen. Der Versuch schlug fehl: vor allem wegen der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Parkhaus-Mitarbeiters. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter gestern früh gegen 7 Uhr den Hausmeister des Parkhauses mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe des Geldes ...

