Polizei Aachen

POL-AC: Nicht nur für Fahrräder nützlich - Geklauter Traktor dank GPS wieder da

Stolberg (ots)

Der 52-jährige Belgier dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er einen Anruf der Polizei erhielt: "Wir haben ihren gestohlenen Traktor gefunden." Nein, es ist weder der 1.April, noch hat das Ganze etwas mit einer Betrugsmasche zu tun.

Der in der wallonischen Region gestohlene Traktor konnte dank länderübergreifender Zusammenarbeit und des angebrachten GPS-Senders in Stolberg geortet werden. Der Versuch, das 12-Tonnen schwere Gefährt mithilfe eines Abschleppdienstes sicherzustellen, wie es normalerweise bei anderen Fahrzeugen üblich wäre, scheiterte. Mangels Alternativen versuchte man also den Inhaber zu informieren.

Letztlich konnte der Besitzer auch erreicht werden, der die Landmaschine nach einer längeren Anreise in der Hasencleverstraße abholte. Sein Fazit: Der Traktor liegt "trocken", heißt: Der Tank ist leer. Die Spritpreise waren den Dieben wohl doch zu hoch. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell