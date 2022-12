Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Zähringerplatz - grauen Mercedes E-Klasse angefahren

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, eine Unfallflucht auf dem Zähringerplatz begangen. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 21 geparkten grauen Mercedes der E-Klasse und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ohne den Unfall anzuzeigen, fuhr er anaschließend davon. Die Polizei stelle an der Stoßstange des Mercedes blaue Lackantragungen fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

