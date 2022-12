Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Auto gerät in Gegenverkehr - vier Personen verletzt

Allensbach, B33 (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 auf Höhe Allensbach-Mitte am frühen Sonntagmorgen auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine 22-jährige VW Touran-Fahrerin war auf der B33 von Singen in Richtung Konstanz unterwegs. Auf Höhe Allensbach-Mitte kam die junge Frau mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem BMW X3 eines 21-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes rissen an beiden Autos die linken Vorderreifen ab. Sowohl der VW als auch der BMW prallten in Folge in die Außenschutzplanken, ehe die Fahrzeuge zum Stehen kamen. Sowohl der BMW-Fahrer als auch zwei 23-jährigen Mitfahrer verletzten sich bei der Kollision. Die 22-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Um die nicht mehr fahrbereiten Wagen, an denen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, kümmerten sich Abschleppdienste. Die B33 war währen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

