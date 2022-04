POL-PDMT: Körperverletzung

Selters (ots) - Am Donnerstag, 21.04.2022, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich ein Brand in einer Wohnung in der Rheinstraße in Selters. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in der Küche der Wohnung ein Feuer aus. Die Flammen griffen unter anderem auf das Mobiliar über. Durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Selters konnte das Feuer gelöscht und eine Schadensausweitung auf die angrenzenden Häuser verhindert werden. ...

