Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Rauschgiftspürhund Basko entdeckt Amphetamin und Marihuana in PKW Drogenfund auf der A2

Bielefeld (ots)

Am Abend des 13.10.2021 kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Bielefeld einen PKW mit polnischem Kennzeichen auf dem Rastplatz Lipperland Süd der Autobahn 2, Fahrtrichtung Hannover. In dem Fahrzeug saßen zwei Männer, die sich als polnische Staatsbürger auswiesen. Auf Befragen gab der Fahrer gegenüber den Zollbeamten an, dass sie seinen Bruder nach Köln gebracht haben und von dort wieder auf dem Rückweg nach Polen seien. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln oder Waffen wurde von beiden Personen verneint. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs zeigte der Rauschgiftspürhund Basko verschiedene verdächtige Stellen im Fahrzeug an. Hierzu zählte unter anderem eine geöffnete Flasche mit durchsichtigem Inhalt, in der sich nach Aussage des Fahrers Wodka befinden sollte. Wie sich jedoch später herausstellte, handelte es sich bei dem Inhalt um flüssiges Amphetamin. Im Zuge der Durchsuchung der beiden Personen wurde in der Unterhose des Beifahrers ein Plastikbeutel mit Anhaftungen eines weißen Pulvers sowie ein zusammengerollter fünf Euroschein festgestellt. Nachdem die Beamten durch zwei hinzugezogene Kollegen unterstützt wurden, konnten im Fahrzeug hinter dem Fahrersitz in einer serienmäßigen Bodenklappe mehrere Plastikbeutel mit Amphetamin sowie Marihuana festgestellt werden. Insgesamt wurden bei der Kontrolle ca. 3,6 Kilogramm festes und ca. 200 Milliliter flüssiges Amphetamin sowie ca. 30 Gramm Marihuana festgestellt. Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover -Dienstsitz Bremen - im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

