POL-KN: (Konstanz) Mehrere Hütten auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen -Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen, L277 (ots) - Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der L277 zwischen Tuttlingen und Nendingen verletzt worden. Ein 59-Jähriger bog mit einem Skoda Octavia vom Parkplatz einer Firma in Ludwigstal nach links auf die L277 in Richtung Tuttlingen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit ...

mehr